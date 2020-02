Doelman Henniphof neemt afscheid van Genemuiden

Henniphof maakt al elf jaar deel uit van de selectie van Sportclub, maar hoofdzakelijk op de achtergrond. Hij was wel een periode de vervanger toen Albert Flier geblesseerd was geraakt. ,,Het is tijd om zelf verantwoordelijk te zijn om in een eerste elftal een wedstrijd te winnen of verliezen in plaats vanaf de bank toe te kijken’’, stelt Henniphof.