Doelman Jansen verkast van CSV Apeldoorn naar SC Genemuiden

De Apeldoorner is bij Genemuiden verzekerd van een basisplaats. “In december hebben we een goed en eerlijk gesprek gehad over wat beide partijen willen. Begin januari was het volgende gesprek, over de financiële afwikkeling. Ook dat ging goed, waardoor ik een overgang naar Genemuiden zeker zag zitten. Ik heb naar alle mogelijkheden gekeken, maar ik wilde zekerheid wat betreft speeltijd, en die zekerheid heb ik bij Genemuiden. Ik word daar eerste keeper.”

Derde divisie

Genemuiden is momenteel de nummer acht van de hoofdklasse B. Een tegenvallende positie voor de club die uitsprak voor de titel te spelen. Wel is het een team in opbouw. “Zij spelen altijd om de bovenste plaatsen en willen graag promoveren naar de derde divisie. Zij halen spelers op kwaliteit en durven door te selecteren binnen de selectie. Ze proberen dus ook te werken met jongens uit hun eigen omgeving. Ze spelen aantrekkelijk voetbal en kwalitatief is het voor mij een stap vooruit. Genemuiden is een grotere club dan CSV. Ze hebben grote sponsoren en een fanatieke achterban die kritisch is. Ik heb er een goed gevoel bij.”

In de tapijtstad komt Jansen met Jeremy Jonker een oude bekende tegen. Bij CSV speelden zij jarenlang samen, voordat Jonker afgelopen zomer al naar Genemuiden trok. Jansen wilt er eerst voor zorgen dat CSV, de nummer 13, niet degradeert. “Als we eindigen boven de streep, dan hebben we het als selectie goed gedaan. De eerste seizoenshelft hadden we regelmatig pech. Valt het geluk straks onze kant op, dan komt het zeker goed.”