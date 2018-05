Doelman Landlust naar Staphorst, Heuvelman kiest voor Vitesse'63

Staphorst heeft een gebrek aan keepers in de voorbereiding door de blessure van René Oosterhof en vakanties.

Lars Heuvelman, die eerder zijn vertrek bij Staphorst al had aangekondigd, speelt het komende seizoen voor Vitesse'63. De verdediger (25) begon met voetballen in Koekange en keert daar terug na zes seizoenen in de eerste selectie van Staphorst.