Doelman Luuk Dorland van d’Olde Veste naar Olympia’28

Dorland (26) is geen onbekende in de buurt. De doelman verkaste op 16-jarige leeftijd naar SC Genemuiden, waar hij een jaar in de A-junioren speelde en daarna werd toegevoegd aan de eerste selectie. Om meer speelminuten te krijgen keerde hij terug naar ZZVV. Dat bleek een goede keuze want in de drie jaren die volgden was hij de onbetwiste nummer één onder de lat en promoveerde hij met de club uit Zuidwolde naar de tweede klasse.

Na twee jaar HZVV verkaste de doelman twee jaar geleden naar d’Olde Veste, waar hij in zijn eerste seizoen de vaste keuze was van trainer Willem Lanjouw. In het recente seizoen was Dorland, mede door aanhoudende fysieke ongemakken, vooral reserve.