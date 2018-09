Doelman Luuk Drost (50) viert rentree bij ZZVV met zege

Drost was door zijn oude club benaderd omdat twee keepers van ZZVV niet beschikbaar waren voor de eerste competitiewedstrijd. ,,Toch wat wedstrijdspanning'', liet hij voor het weekeinde weten. Drost maakte in de regio naam bij Be Quick'28 en SC Genemuiden, maar stopte elf jaar geleden op respectabele leeftijd. Sindsdien speelt hij namens Genemuiden in het 35+-elftal en in de zaal.