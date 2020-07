Doelman Nick Borgman wil voor zijn kans gaan bij HHC Hardenberg

Borgman, uit Dalen, is een oude bekende. Hij speelde in de jeugdopleiding van PEC Zwolle en FC Groningen. Via hoofdklasser Hoogeveen belandde hij in Rehden, in de regio Diepholz. Bij de uit de kluiten gewassen dorpsclub - negende in het afgebroken seizoen - was Borgman onomstreden de eerste keus.

,,Maar de afstand - heen en terug opgeteld ruim 200 kilometer - werd na verloop van tijd wel een punt. Dat rijden is in het najaar geen probleem, maar in de winter is het een ander verhaal.’’

Contract

HHC toonde al vroeg in het seizoen belangstelling, in de wetenschap dat Sander Danes (34) na elf jaar op De Boshoek zou stoppen. Het doorlopende contract van Borgman in Duitsland werd vervolgens ontbonden. ,,Ik ken HHC al van vroeger, uit mijn PEC-tijd. En Gert Heerkes, de technisch manager, kent mij nog goed uit de periode bij Hoogeveen, waar ik met zijn zoons Menno en Tom heb gespeeld. Misschien ligt het niveau bij Rehden wel iets hoger dan bij HHC, want de Regionalliga is een zware competitie. Maar ik ben blij dat ik hier de kans krijg.’’

Borgman is een ander type doelman dan concurrent Ramon Nijland (27), de reus uit Beilen. ,,Ik denk dat ik een meer meevoetballende keeper ben. In Duitsland speel je veel met lange ballen, dat zal in de tweede divisie wel anders zijn, vermoed ik.’’

Quote Ik sluit een rentree in het betaald voetbal niet uit, want keepers gaan lang mee Nick Borgman, HHC Hardenberg

Nick Borgman is de oudste van drie voetballende broers die allemaal een verleden hebben bij PEC. Kevin (21) staat komend seizoen in het doel van tweedeklasser Dalen, Jordy (18) speelt voor een plaats in het nieuwe O23-team van HHC. En hoewel Nick Borgman nu misschien een stapje terug heeft gezet, is de gedachte aan het betaald voetbal nog niet uit zijn hoofd verdwenen. ,,Een keeper gaat lang mee. Ik reken er echt op dat ik over drie of vier jaar nog een kans krijg om terug te keren in het profvoetbal.’’

HHC is maandag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste oefenwedstrijd staat voor 1 augustus gepland bij Harkemase Boys, de competitie begint op 5 september.