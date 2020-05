Doelman Stefan Kortman wil op de fiets naar het veld, dus wordt het OZC

Simpel gesteld wil Kortman (24) komend seizoen weer op de fiets naar de training. ,,Elke week drie keer heen en weer reizen naar Hardenberg was voor mij niet praktisch meer. Belangrijk was ook dat OZC met een ambitieus plan kwam. Ik hoop met mijn opgedane ervaring bij te kunnen dragen aan deze ambitie van de club. Daar ga ik mijn stinkende best voor doen.”

Kortman begon met voetballen in Ommen, bij OVC’21. Hij speelde twee jaar in de opleiding van FC Emmen en verkaste via OVC'21 vervolgens naar Hardenberg'85. Bij de derdeklasser was hij vijf jaar de eerste doelman. Momenteel is Kortman herstellende van een kruisbandblessure.