Doelman Straetemans op 48-jarige leeftijd naar Go Ahead Kampen

Straetemans zal bij Go Ahead Kampen fungeren als tweede keeper, en mentor voor de resterende goalies. Hij speelde eerder bij de club, in het seizoen 2002/2003. Straetemans heeft in het amateurvoetbal een respectabele staat van dienst opgebouwd, met name bij KHC.

Laurens van Keulen (25) heeft bij Go Ahead Kampen ook een toezegging gedaan voor het aanstaande seizoen. Dat is opmerkelijk, want de linksbenige verdediger had in een eerder stadium aangegeven dat hij in de zomer wilde stoppen. Van Keulen is van mening veranderd, hij heeft het naar zijn zin en speelt wekelijks.