Doelman Streutker (26) gaat naar SC Genemuiden, waar hij zijn broer treft

SC Genemuiden was op zoek naar een nieuwe man tussen de palen, aangezien Patrick Jansen na dit seizoen vertrekt. De keuze is gevallen op Streutker, die overkomt van de Hoogeveense hoofdklasser HZVV. Daar doorliep hij eerst de jeugdopleiding en was hij acht seizoenen lang een stabiele factor in het eerste elftal. Streutker begon zijn carrière overigens als veldspeler. Pas op zijn zestiende besloot hij de handschoenen aan te trekken.