Doelman Sven van der Maaten stapt uit vrije wil uit het betaald voetbal

TWEEDE DIVISIENa zeven jaar als full-prof en 16 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie stopt het avontuur van oud-Ermeloër Sven van der Maaten (26) in het betaald voetbal. De keeper, die sinds 2,5 jaar in Den Haag woont, vertrekt bij Telstar en gaat spelen bij Scheveningen in de tweede divisie.

Vanwaar het besluit om te stoppen als profvoetballer?

Van der Maaten: ,,Mijn contract loopt nog tot 30 juni. Maar ik heb een nieuwe aanbieding voor 2 jaar naast me neergelegd. Tijdens mijn carrière ben ik begonnen met een hbo-studie commerciële economie, die heb ik nu zo goed als afgerond. Ik heb er zeven jaar op zitten in een eerste elftal - vier jaar NAC Breda en drie seizoenen Telstar - en het heeft steeds net niet uitgepakt zoals ik zou willen. Ik heb nu besloten wat het beste voor mezelf is: voor zekerheid gaan. Ik ga in de tweede divisie spelen en mij richten op een maatschappelijke carrière.’’

Hoe kijk je terug op deze periode?

,,Alleen maar met een goed gevoel. Ik heb mooie dingen meegemaakt. Met NAC zijn we in 2017 gepromoveerd naar de eredivisie, met het bijbehorende feest en huldiging. In mijn eerste jaar bij Telstar haalden we in 2018 de halve finale van de play-offs. Er moest en extra tribune worden bijgebouwd voor het publiek dat er op afkwam. Na EFC en twee jaar DVS kwam ik op mijn 13de bij Vitesse. Sindsdien was ik dagelijks met voetbal bezig, sinds mijn 19de was ik full-prof.’’

Volledig scherm Sven van der Maaten beseft dat hij niet rijk zal worden van spelen in de eerste divisie. © BSR Agency

Heb je er alles uitgehaald?

,,Dat denk ik wel. Ik ben lang doorgegaan in de rol waar ik in zat. Bij NAC was ik reservekeeper achter Jelle ten Rouwelaar, in de eerste twee jaar bij Telstar achter Rody de Boer (nu AZ). Dit jaar was het stuivertje wisselen met Anthony Swolfs. Ik was tien wedstrijden eerste keeper. Ik heb goede wedstrijden gekeept maar ook een aantal foutjes gemaakt waardoor we gelijkspeelden of verloren. Het is door verschillende factoren net niet geweest, maar ik kijk vooral naar mezelf.’’

Hoe ziet je toekomst eruit? Is het moeilijk om te schakelen naar een werkend bestaan?