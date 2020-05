Doelman Timmer kiest weer voor SV Gramsbergen

Timmer (26) komt terug op de basis. Hij promoveerde met Gramsbergen in 2016 naar de tweede klasse, waar het team van coach Stephan Rahantoknam afgelopen seizoen in de bovenste regionen meespeelde.

Het verloop in de selectie van Gramsbergen is klein. Kelvin Jager, Marijn Gaasbeek en Sander ter Wijlen twijfelden in eerste instantie over hun toekomst, maar gaan toch door. Uit het tweede team sluit Leon Slot aan.