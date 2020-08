Doelman Tyrick Bodak tekent eerste profcontract bij PSV

Bodak begon met voetballen bij BAS uit Biddinghuizen, waar hij in 2014 vanwege een verhuizing vertrok. Hij ging spelen voor Colmschate en daar viel de keeper al snel op. De Graafschap besloot hem op te nemen in de jeugdopleiding en een jaar later volgde een nieuwe stap. Bodak ging verder in de jeugdopleiding van PSV, waar hij ging spelen in JO19-1.