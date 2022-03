Doelpunt laat Rohda Raalte-middenvelder Sven Pazie stralen van oor tot oor

Sven Pazie, de 20-jarige verdedigende middenvelder van Rohda, straalt na afloop van oor tot oor. Hij is de eerste om te benadrukken dat Rohda als team goed gespeeld heeft, maar mag ook zeer tevreden zijn met zijn eigen optreden. Als aanjager en ‘ballenafpakker’ speelt Pazie een belangrijke rol. In de vorm van het derde Rohda-doelpunt krijgt de jongeling ook nog loon naar werken.

Door zijn sterke optreden lijkt Pazie een zekerheidje in de basis van de koploper te worden. Dat is voor een belangrijk deel zijn eigen verdienste. ,,Dat doelpunt was een beloning voor negentig minuten ploeteren”, vond Pazie. ,,De intensiteit was goed bij ons. Het voetbal niet echt, maar dat komt ook door het veld natuurlijk.” De grasmat in Twello verkeerde in erbarmelijke staat. ,,We wisten van tevoren al dat we hier negentig minuten lang moesten bikkelen om de punten te pakken. Wij hebben in het team de klasse om dat te bekronen.”

Minuten maken

De beloftevolle middenvelder stond door een schouderblessure geruime tijd aan de kant. Het herstel daarvan ging moeizaam. ,,Net voor de winterstop ging het al wel lekker. Het is fijn dat ik dat nu kan doortrekken. Ik ben blij dat ik nu weer lekker kan voetballen.” Pazie wil niet te ver vooruit kijken en laat zich niet uit over zijn ambities. ,,Ik wil gewoon veel minuten maken. Lekker blijven voetballen zoals nu. Mezelf in de basis spelen. Dat is het doel en van daaraf zien we wel weer verder”, blijft hij voorzichtig.

Dat de kleine middenvelder zijn uitstekende optreden weet te bekronen met een doelpunt zegt veel, zo niet alles, over zijn drive. Trainer Laurens Knippenborg hamert er constant op dat zijn spelers het simpel moeten houden. Daarom ligt het niet direct voor de hand dat Pazie op de doellijn verschijnt om een bal binnen te schuiven. Op het moment dat Deniz Sahbaz de bal nipt voor de achterlijn binnenhoudt, en daar een goede voorzet van maakt, reageert Pazie adequaat. ,,Ik zag hem komen en ik dacht: ik gok het erop om uit de situatie weg te lopen. Dat gokken werkt soms echt. Nu valt de afvallende bal nog precies voor mijn voeten ook”, zegt Pazie glunderend.

Compacte verdediging

Rohda Raalte had de treffer van Pazie niet nodig om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Door een ‘over mijn lijk’-mentaliteit kreeg tegenstander Voorwaarts nauwelijks kans. Daardoor hadden Pazie en zijn ploeggenoten het duel al ruim voor de 0-3 in de tas. ,,We hadden ons goed ingesteld op de tegenstander. We wisten dat ze de meest scorende ploeg in de competitie zijn", zegt Pazie. ,,Dan moet je vanuit een compacte verdediging spelen. In de eerste helft hebben we nauwelijks een kans weggegeven en in de tweede helft ook niet. Dan doe je het gewoon goed.”