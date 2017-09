Doelpunt Smeenk als hoogtepunt bij Heino

Een helft lang is Heino zondagmiddag duidelijk de bovenliggende partij tegen De Zweef uit Nijverdal. Een handvol grote kansen wordt om zeep geholpen door de thuisploeg. Het is uiteindelijk middenvelder Jasper Smeenk die op weergaloze wijze het duel openbreekt en beslist.

De combinatie van de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen en het spelen van een derby is geen goede basis voor een aantrekkelijke pot voetbal. Vooral de gasten uit Nijverdal zijn zoekende en compenseren het gebrek aan automatismen met zeer stevige duels.

Meest serieuze slachtoffer daarvan is Jeroen Bos. De verdediger moet zich al na 35 minuten laten vervangen nadat hij te hard in contact komt met zijn directe tegenstander. ,,Je weet dat het de eerste wedstrijd van het seizoen is en dat je bovendien een derby speelt. Dan willen er wel eens wat fikkies gestookt worden", zegt trainer Martijn de Vogel.

Voetballend is Heino in het eerste bedrijf duidelijk bovenliggend en dwingt een paar uitstekende kansen af. Nieuweling Luc Fakkert en Wilco Gerritsen falen echter in de afwerking. Het zal te maken hebben met het spelen van die eerste wedstrijd van het seizoen, want het lijkt op gebrek aan scherpte of te veel nadenken over het vervolg.

Hoe het wel moet laat Jasper Smeenk in de 40e minuut zien. Zonder erbij na te denken, plukt de middenvelder in de loop de bal uit de lucht en nog voordat de bal de grond raakt, knalt hij vanaf rand strafschopgebied de bal genadeloos achter de kansloze keeper van De Zweef. Een wonderschone treffer, waar zelfs Dennis Bergkamp trots op geweest zou zijn.

Glunderend

,,Ik zie in mijn ooghoek dat de rechter centrale verdediger naar de hoek loopt om de pass eruit te kunnen halen" zegt de glunderende Jasper Smeenk. ,,Ik ging daarom rechtdoor en kreeg de bal perfect van Luc van de Burg. Daarna was het een kwestie van niet denken, maar doen."

Over de tweede helft kan trainer Martijn de Vogel minder tevreden zijn. ,,In de rust hebben we aangegeven dat we gebruik moesten maken van de ruimtes, om dan ons favoriete positiespel te spelen. Dat kwam er onvoldoende uit, omdat we zelf wat slordig werden en veel energie moesten steken in het terugkomen in de posities. Uiteindelijk geven we geen kansen weg en is de overwinning dikverdiend."