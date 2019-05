Doelpunt van de Maand: Schitterende treffers van WVF, Hoonhorst en VVOG

‘De knop moest om, dat is ons gelukt’

28 mei ,,Ik ben ongelofelijk trots.” Dat benadrukte trainer Eric Speelziek dinsdagavond na de 0-2 zege van Sparta Nijkerk bij Jodan Boys. ,,Ik ben met name tevreden over de manier waarop we ons gemanifesteerd hebben na die ongelofelijke kater van zaterdag.”