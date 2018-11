Doelpunt van de Maand: Volley, vrije trap of knappe schoten in de kruising?

Video & PollNiet alleen bij PSV, FC Barcelona of Oranje komen mooie doelpunten langs, ook in het regionale amateurvoetbal zijn pareltjes te vinden. Voor de Stentor reden om elke maand de mooiste te laten kiezen. Voor de maand november onder andere twee schitterende schoten in de verre hoek, een voortreffelijke volley en een fenomenale vrije trap.