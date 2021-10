Doelpuntenmachine Özhan Kardag moet bij CSV'28 eerst weer op gang komen

vierde klasseOndanks dat hij met twee gemiste kansen mede debet is aan de 1-0 nederlaag tegen ’s-Heerenbroek, is de klasse van doelpuntenmachine Özhan Kardag gelijk zichtbaar in zijn eerste optreden voor CSV’28. De 32-jarige spits, goed voor 142 competitiedoelpunten in dertien seizoenen, is dan ook helemaal niet bang dat hij het scoren is verleerd.