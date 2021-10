‘Dokter’ heeft juiste medicijn voor ZAC en Be Quick’28 slikt eerste verlies onder Boudesteijn

overzicht Arnie Pot kan opgelucht ademhalen. Dankzij een gouden hand van wisselen pakt ZAC na twee nederlagen de eerste winst van dit seizoen. De invalbeurt van Guy Metting van Rijn, bijgenaamd De Dokter, en Rik van Dalfsen is het juiste medicijn voor de zaterdagtweedeklasser in de wedstrijd tegen Enter Vooruit.

,,Dit is een overwinning die ons in mentaal opzicht enorm gaat helpen in de komende weken”, zegt de trainer na de 1-2 zege in Enter, waar ZAC een kwartier voor tijd nog met 1-0 achterstaat. Na een goede eerste helft waarin zijn ploeg verzuimt te scoren ziet Pot kort na de pauze het noodlot toeslaan en na die 1-0 heeft ZAC het even moeilijk. De wissels brengen nieuw elan. ,,En dan heb je een gelukje nodig, maar ook scherpte (om daar van te profiteren)”, zegt Pot.

En scherp is invaller Metting van Rijn, een 31-jarige speler die vorig seizoen is komen aanwaaien na jaren in de provincie Utrecht te hebben gespeeld voor TVO en Houten. De hard werkende middenvelder is er als de kippen bij om de bal in te schieten na een misser van de Enter-doelman. De gelijkmaker geeft ZAC het vertrouwen om op jacht te gaan naar de 1-2 en vijf minuten voor tijd schenkt die andere invaller en tevens nieuwkomer, Rik van Dalfsen, ZAC de eerste driepunter.

In dezelfde klasse (2H) krijgt Be Quick’28 met 6-2 op de broek van Hulzense Boys, de eerste nederlaag sinds de komst van Marcel Boudesteijn als trainer. In een wedstrijd tussen de jongens (van Be Quick) en de mannen (van Hulzense Boys) incasseert Be Quick dertig seconden na de 0-1 van Jacco Bruggeman de gelijkmaker. ,,Dat mag natuurlijk niet gebeuren”, zegt Boudesteijn, die zijn ploeg in de tweede helft even door de ondergrens ziet zakken. Na wat kansjes op de aansluitingstreffer (3-2) te hebben gemist krijgt Be Quick in zes minuten tijd de 4-1, 5-1 en 6-1 om de oren. ,,Dan klopt er iets niet”, zegt Boudesteijn kritisch. Spits Jarno van Essen scoort nog 6-2 en mist vanaf elf meter de kans op 6-3. ,,Wij krijgen dan wel de complimenten voor ons spel van die trainer en dat is leuk, maar dan moet je mentaal wel iets sterker zijn. Dat is de onervarenheid. De juiste mentaliteit ontbreekt dan nog. Maar dat is ook inherent aan de jeugd”, weet Boudesteijn.

WVF kent een moeizame seizoenstart met een tweede nederlaag in drie duels. IJVV wint, weliswaar geflatteerd, met 1-4 op sportpark De Weide Steen. In de eerste klasse D heeft SVI zich na het verlies in de openingswedstrijd knap hersteld met twee zeges. Door twee goals van Frank Jansen verslaat het Hierden met 0-2 en klimt het naar de vierde plaats.

In 3C wachten Zwolsche Boys en HTC na drie duels nog op de eerste zege en in 4D behoudt Dieze West voorlopig de ‘perfecte score’. De 2-3 overwinning op VHK in Sint Jansklooster moet echter uit de tenen komen. In het laatste kwartier draait de Zwolse ploeg een 2-0 achterstand om. Dieze West ziet Reaal Dronten en CSV’28 de eerste punten verspelen en staat nu alleen aan kop. CSV’28 komt niet verder dan 2-2 in Wilsum, maar mag met een treffer in de laatste minuut niet eens klagen over dat punt. VSW staat er goed bij na de 1-3 overwinning in ‘s-Heerenbroek en Wijthmen blijft vooralsnog steken op één puntje na de 1-0 nederlaag in ’t Harde.

In de vierde klasse G op zondag kon SV Zwolle de mooie zege over DAVO geen vervolg geven. In Haarle werd het 3-0. Ulu Spor ging op het Hoge Laar met 2-3 onderuit tegen Sportlust Vroomshoop en dat was de derde opeenvolgende nederlaag.

Uitslagen Zwolle

Zaterdag

1D: Hierden-SVI 0-2

2H: Hulzense Boys-Be Quick ‘28 6-2, Enter Vooruit-ZAC 1-2, WVF-IJVV 1-4.

3C: BAS-HTC 1-0, Zwolsche Boys-DSV ‘61 0-2.

4D: Wilsum-CSV ‘28 2-2, VHK-Dieze West 2-3, ’s-Heerenbroek-VSW 1-3, ’t Harde-Wijthmen 1-0.

Zondag

4G: Haarle-SV Zwolle 3-0, FC Ulu Spor-Sportlust Vroomshoop 2-3.