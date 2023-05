d’Olde Veste degradeert uit vierde divisie, Dalfsen redt het vege lijf en Lemelerveld door naar de nacompetitie

Derde klasse Geen nacompeti­tie voor Oene dat ook nog eens aanvoerder Nick Schurink ziet vertrekken

Het had een mooie middag kunnen worden voor Oene, dat tegen FC Zutphen alles in eigen hand had om een moeizaam seizoen te bekronen met het nacompetitietoetje. Het verhaal ging echter als een nachtkaars uit voor de ploeg van trainer Bardy Verhoef, die er op eigen veld met 1-6 afging.