Dollenkamp gaat aan de slag bij Heeten

Dollenkamp promoveerde afgelopen seizoen met Diepenveen naar de derde klasse en staat halverwege de competitie in de middenmoot, met een zevende plek in 3B. Voorheen trainde Dollenkamp ABS en de jeugd van PEC Zwolle.

Bij Heeten vervangt hij Alex Booij, die na vijf seizoenen vertrekt bij de huidige nummer zes in de vierde klasse G. Het bestuur van Heeten in een reactie op de clubwebsite: ,,Martin heeft de nodige ervaring als hoofdtrainer en heeft laten zien dat hij in staat is om met een jonge selectie te werken en spelers beter te maken. We zien Martin als een trainer die door kan gaan op de ingeslagen weg en past bij de vereniging en de voetbalvisie die we graag uitdragen.”