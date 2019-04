Dollenkamp predikt bij Diepenveen voorzichtigheid

,,Het klopt dat we een gaatje hebben met de nummers twee en drie. Maar als GFC - de nummer zeven - de vier inhaalwedstrijden wint, komen ze tot op één punt", zegt de Olstenaar.

Grote favoriet

Met nog zes duels voor de boeg is zijn ploeg wel de grote favoriet voor de titel in 4G. Vorig seizoen, het eerste van Dollenkamp, werd na de winterstop de koppositie verspeeld en eindigde de vierdeklasser op de teleurstellende achtste plaats. Mede daardoor is een slag om de arm houden geen gekke gedachte. ,,Maar we doen het hartstikke goed, we mogen trots zijn op onszelf.”

Teamspirit

,,Ten opzichte van vorig jaar zijn we een stuk sterker geworden. We hebben een bredere selectie en de teamspirit is top. De onderlinge concurrentie is toegenomen. Valt er iemand af, dan kunnen we die makkelijker vervangen.”

,,Jonge jongens, eigen jongens, worden probleemloos in de groep opgenomen. We vormen een sterk collectief, met een goede balans tussen jong en oud. Bovendien hebben we spelers die een duel kunnen beslissen én spelers die een wedstrijd in het slot kunnen gooien.”

Hoogst haalbare

Met veel plezier tekende hij bij. Gretig: ,,Jazeker. Ik heb het goed naar mijn zin. Hoe lang ik daarna nog blijf, weet ik niet. Uiteindelijk streef ik als trainer naar het hoogst haalbare, misschien is dat wel hier. Maar als ik er tijd voor heb, ga ik wel de cursus UEFA-A volgen. Je moet ook in jezelf blijven investeren.”

Groepsgevoel