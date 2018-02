Dollenkamp rekent zich niet rijk

Het gaat crescendo met vierdeklasser Diepenveen. Waar het vorige seizoen werd afgesloten de teleurstellende tiende plaats, is de club nu lijstaanvoerder in 4H.

Trainer Martin Dollenkamp, werkzaam in de gehandicaptenzorg, is de eerste om een kanttekening te plaatsen. ,,We staan bovenaan, maar de verschillen in het linkerrijtje zijn minimaal. Broekland, de nummer zeven, heeft even veel verliespunten en nummer zes Davo zelfs eentje minder."

Dollenkamp is bezig aan zijn eerste seizoen. Eerder was hij zes jaar in dienst van ABS, nadat hij bij de jeugd van PEC Zwolle een stage voor de cursus oefenmeester 2 doorliep. Zijn actieve jaren als voetballer bracht hij door bij Overwetering. Op de rol van doelman na vervulde de Olstenaar alle posities, maar hij excelleerde in de spits.

Goede afspraken

,,Ik ben hier blanco ingestapt, wetende dat er behoorlijk wat kwaliteit in de selectie zit. Nee, het afgelopen seizoen liep het niet. Door goede afspraken te maken en ervoor te zorgen dat er met plezier werd gewerkt, heb ik geprobeerd de boel weer op de rit te krijgen. Dat we een goede start van de competitie hadden, versnelt dan het proces. Als het loopt, wordt alles makkelijker." Hij wijzigde de basisformatie op vier plaatsen, drie spelers keerden terug op een andere positie. ,,We hebben dit seizoen meerdere jongens die bepalend zijn in ons spel, daardoor zit er meer evenwicht in het team. We zijn niet afhankelijk van individuen."

In december verlengde hij zijn contract, met een schuin oog naar de jeugdopleiding. ,,We hebben nu al een jonge en stabiele ploeg. Die wil ik gaan uitbreiden met spelers uit de eigen jeugd, we hebben een aardige lichting."

Zijn ploeg gaat zondag op bezoek bij Lettele, de nummer drie. ,,Dat wordt een zware kluif. Zij hebben een ploeg die er altijd vol voor gaat."

