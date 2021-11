Dominant Rohda Raalte een maatje te groot voor Stevo, Warnsveldse Boys is WWNA de baas en Holten wint topper van Haarle

Eerste klasse E

In wat waarschijnlijk de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar was, is Heino er niet in geslaagd de punten op het eigen sportpark te houden. Tegenstander FC Winterswijk bleek in alle facetten van het spel de betere en stapte met een verdiende overwinning van het veld (1-2). Heino-trainer Martijn de Vogel zag ook dat zijn ploeg veel moeite had met het storende werk van de tegenstander. ,,Je hebt altijd met een tegenstander te maken en ik vond dat zij ons goed onder druk zetten. Met name in de eerste helft kwamen we maar moeilijk aan opbouwen toe”, aldus De Vogel. Volgens de trainer probeert Heino altijd van achter uit op te bouwen, maar met een opjagende tegenstander lukte dat hoogst zelden. In het tweede deel van de wedstrijd kreeg Heino via invaller Stan Heetkamp een paar kansen, maar al met al was het te summier om Winterswijk in verlegenheid te brengen. De Vogel: ,,Het lukte ons niet om te voetballen vanaf het middenveld. Dan moet het wat meer met de lange bal naar voren en vervolgens moeten we er dan voor zorgen dat we de tweede bal winnen. Dat lukte ons te weinig.”