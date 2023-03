Donkeren wolken pakken zich samen boven Raalte na feestderby: ‘Met alleen leuk voetbal ga je het niet redden’

vierde klasse Stages vormen grootste bedreiging voor opmars Sportclub Deventer dat periodeti­tel ziet wegglippen

Nee, tegen Helios is ook Sportclub Deventer niet opgewassen. De koploper in 4H is zaterdag duidelijk te sterk voor de ploeg van Wouter Groot Lipman, die door de 5-1 nederlaag de periodetitel ziet wegglippen. Laat die ruime nederlaag alleen niets afdoen aan het uitmuntende seizoen dat Sportclub tot dusver doormaakt.