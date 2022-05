Door nederlaag tegen Frisia is er voor VENO nog maar weinig te halen

Wie op sportpark De Benten in Vollenhove het bombastische sponsorbord passeert en dan meteen rechts de verre hoek van het veld opzoekt, staat op een bijzondere plek. Even omdraaien, met de rug naar het hoofdveld van VENO en dan is in de verte kasteel De Toutenburg te zien. Nou ja eigenlijk niet, want er is slechts nog een ruïne dat rest.