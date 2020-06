Dorpsclubs komen voetballers tekort, in Scheerwolde hangt het prestatievoetbal aan een zijden draadje

Het wordt een lastig verhaal, erkent Scheerwolde-voorzitter Rob Mulder. ,,We zijn er druk mee bezig, maar het gaat moeizaam. Op 16 juni hakken we zelf de knoop door. We hebben nog een klein beetje hoop, maar we moeten reëel zijn. Het ziet er niet goed uit.”

De opties: prestatief voetbal in de vijfde klasse of afzakken naar de reserveklasse. De club houdt in het huidige scenario één team over, dat dan op zondagochtend in de reserveklasse gaat spelen. ,,Veel jongens zijn in de middag niet beschikbaar, maar wel in de ochtend. Daarvoor houden we een man of 20 over. We zijn financieel wel gezond, we houden het zo lang mogelijk vol. Er moet een vereniging blijven in dit kleine dorp.”

Lastig

Buurman VV Blankenham gaat – zoals alles er nu voorstaat - in het najaar gewoon door met twee ploegen. ,,Maar lastig is het wel”, vertelt voorzitter John Bos. ,,We kunnen alsnog wat extra spelers gebruiken. We hebben nu voor de selectie 16 man op papier staan. Dat is genoeg, maar als er een paar afhaken hebben we een probleem. Eventueel kunnen we tekorten aanvullen met spelers uit het tweede team.”

DVSV uit Darp speelt volgend jaar vrijwillig weer in de vijfde klasse. ,,Nooit mooi, want daar doe je het niet voor”, zegt voorzitter Theo Mulder. ,,Aan de andere kant komen plezier en gezelligheid met goede prestaties. Plezier is hier erg belangrijk. We gaan weer door. Vol gas erop.” Het seizoen in de vierde klasse (5 punten uit 15 duels) is DVSV maar matig bevallen.

Drie spelers zijn vertrokken naar een andere club, drie aanwinsten komen ervoor in de plaats. ,,En trainer Onno Doorten wordt trainer-speler. Hij trekt zelf de schoenen weer aan, want het begon toch te kriebelen”, weet Mulder. ,,We hebben twee elftallen en daar hoeven we ons als klein dorpje zeker niet voor te schamen.”