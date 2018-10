Dorpsgenoten balen maar Jansen Holleboom gaat lachend het veld af

In het verleden haalden de supporters voorafgaand aan de derby vaak fraaie streken uit. Zondag bleven de ludieke acties beperkt tot een paar ironische spandoeken. Jansen Holleboom kon er wel om lachen. “Ik had nog wel wat meer verwacht. Het viel allemaal enorm mee.” De keeper kreeg in het eerste half uur niet veel te doen. Een paar terugspeelballen en een paar doeltrappen, meer niet. Ieder balcontact werd luidruchtig begeleid door de zwart-oranje vriendengroep achter zijn doel.

De keeper liet zich echter niet gek maken. Jansen Holleboom kon na afloop lachend van het even te voren geopende kunstgrasveld af stappen. “Het voelt natuurlijk heerlijk om hier in je eigen dorp te winnen. Als we vandaag hadden verloren, had ik het hier in Mariënheem nog lang moeten horen. Je wilt altijd winnen, maar deze wedstrijd bracht toch wel wat extra’s. We maakten het ons op het eind onnodig moeilijk. We hadden hier met drie of vier nul kunnen winnen,” aldus Jansen Holleboom.