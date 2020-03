DOS Kampen doet alles goed tegen Berkum en bekert simpel verder

DOS Kampen heeft dinsdagavond huis gehouden in en tegen Berkum. Het duel in de achtste finale van de districtsbeker eindigde in een 1-4 zege voor de eersteklasser. Een overwinning die aan alle kanten verdiend was.

In de eerste helft had Berkum meer de bal, maar stichtte DOS Kampen meer gevaar. De voorsprong halverwege de eerste helft was van goede komaf. Allan Bakker volleerde bij de tweede paal een doorkopbal uiterst fraai binnen: 0-1.

Meteen na rust bracht in- en aanvaller Jonathan van Marle namens Berkum, de Kampenaren aan het wankelen, maar zijn inzet verdween op de paal. Hierna scoorde Kelvin Groothand van grote afstand de gelijkmaker: 1-1. De treffer was ook mooi, maar een echte uitgespeelde mogelijkheid was het niet. Dan ging DOS Kampen toch beter met de kansen om.

Bakker was de grote man aan de zijde van de eersteklasser. Eerst maakte hij de 1-2 en vijf minuten de 1-3, al zag bekerdoelman Sil Fiddani van Berkum daar allesbehalve betrouwbaar uit. Net toen DOS Kampen het ware geloof had in een bekerstunt, verhoogde Frank Jansen de feestvreugde. Zijn eerste balcontact betekende de definitieve victorie van DOS Kampen en de uitschakeling van Berkum: 1-4.