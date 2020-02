DOS Kampen en CSV Apeldoorn bewaren vuurwerk voor absolute slotfase

De eerste fase had DOS Kampen een licht veldoverwicht, hoewel de beste kans was voor de gastploeg. Olaf Kluitenberg zette goed door de zestien in, keeper Kevin Dijkstra redde op het schot. Even later had Kampen de bal voor het intikken, maar de bal werd gemist.

In de 13de minuut kwam DOS alsnog op voorsprong. Allan Bakker passeerde vanaf de linkerkant voor de zestien Dean Bredewolt in de korte hoek. Het duurde vervolgens lang voordat er weer echt wat gebeurde. Na ruim een halfuur spelen werd een poging van CSV-aanvoerder Jesse Hartgers van de lijn gehaald, iets later ging een schot van Sander Krijns net naast. Vlak voor rust werd CSV gevaarlijk uit de zoveelste corner, na een prima schot van Boughalab die de corner opleverde. Maar alleen gevaarlijk zijn, bleek wederom niet genoeg.

In de tweede helft had Kampen twee grote kansen, maar CSV Apeldoorn was dominant. In de vijftigste minuut kwamen ze via Brian Karman verdiend op 1-1. Het vuurwerk werd bewaard voor de slotfase, want in blessuretijd vielen er nog twee goals. Eerst zorgde Bakker met een kopgoal uit een vrije trap voor de 2-1. Iets later versierde Mike de Beer een penalty. Hartgers schoot de pingel onberispelijk binnen.