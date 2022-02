DOS Kampen grijpt met nieuwe trainer Pitstra stadsderby aan om vertrouwen te vergaren

Het was voor de winterstop niet het seizoen van DOS Kampen, zoveel mag duidelijk zijn als je met slechts drie punten onderaan staat. Reden voor de clubleiding om begin december in te grijpen, door het duo Henk de Velde/Marcel Post te ontslaan. Een maand later begint Pitstra aan de klus om DOS Kampen voor afdaling naar de tweede klasse te behoeden. Zijn eerste opdracht is om de spelers fitter te krijgen. ,,Daarnaast probeer ik het voetbal terug te krijgen. Dat ze durven. En de koppen moeten dezelfde kant op, niet dat ze elkaar achteraf allerlei verwijten maken. Je moet alles samen willen doen, want je doet het als team. In dat proces zitten we nu”, vertelt Pitstra over zijn eerste weken in Kampen.