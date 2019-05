DOS Kampen kroont zich in ‘finale’ tot kampioen

Het is de eerste de beste vrije trap. De overtreding is van Bas Adema en dan neemt Danny Reinders plaats achter de bal. De aanloop, het schot, keeper Kevin Dijkstra in verlegenheid achterlatend. Na een minuut staat Sparta Enschede al met 1-0 voor (zie video) en dat is precies wat je als DOS niet wil. De schrik is te merken, want de thuisploeg krijgt daarna redelijk wat kansen op een tweede goal.