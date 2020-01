DOS Kampen op alle vlakken afgetroefd door WHC

De grote overwinning van WHC was zeker niet geflatteerd. Al in de eerste tien minuten werd duidelijk dat de gasten technisch en tactisch een stuk sterker waren, met enorme kansen tot gevolg. Al na twee minuten lag de bal voor het eerst in het netje: Maxim van der Meer kopte een hoekschop binnen. Nadat Sargon Gouriye na tien minuten een enorme kans om zeep hielp, kwam DOS wat beter in de wedstrijd. Allan Bakker en Frank Jansen creëerden een aantal mogelijkheden, maar grote kansen had DOS niet.

Met een 0-1 ruststand mocht DOS de handjes dichtknijpen, maar WHC walste in de tweede helft over de thuisploeg heen. Dit was met name te danken aan de middenvelders: Jasper Bremmer en uitblinker Mitchel Dijkhof kregen alle ruimte om het spel te verdelen. Na de 0-2 van Gouriye in de 57e minuut gingen de kopjes hangen bij DOS: na 69 minuten stond het 0-5. Maxim van der Meer voltooide zijn hattrick en ook Gouriye pikte nog een doelpunt mee. In het restant van de wedstrijd kon DOS geen vuist meer maken en speelde WHC het rustig uit. Beland Zend zorgde voor het slotakkoord: 0-6.