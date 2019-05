DOS Kampen op poleposition naar finale in Enschede

In de wedstrijd tegen de degradatiekandidaat begon DOS gedoseerd aanvallend. Geduldig wachtend op de kans, die na dik twintig minuten tot de gewenste 1-0 leidde. Allan Bakker zette Raymon Beuling vrij voor de goal en de 1-0 was daar. Daarna werd Zutphen wat sterker en DOS kwam goed weg bij een bal in het zijnet. Na rust was een slordig en steeds angstiger spelend DOS aanvankelijk aan het worstelen om overeind te blijven tegen Zutphen dat twee grote kansen kreeg. Pas na de 2-0 van Twan Knul (wederom assist Bakker) volgden er grote kansen voor DOS. Een bal van de al juichende Frank Jansen zou de lijn niet gepasseerd zijn, terwijl Timo Petersen, Robin Mulder en Bakker grote kansen misten. Daardoor werd het door de late 2-1 van Lars Huber nog even hachelijk. De derde assist van Bakker en de 3-1 van Petersen zorgen voor de beslissing in de extra tijd. Door het resultaat en de winst van Sparta Enschede (1-3 bij De Esch) gaan beide ploegen met evenveel punten het onderlinge duel van volgende week in. Vanwege een beter doelsaldo (+8) heeft DOS aan een gelijkspel in Enschede genoeg om kampioen te worden.