DOS Kampen pakt de broodnodige punten tegen Heerenveen: ‘De komende weken zijn voor ons cruciaal’

beker Kisjes heeft na hattrick zijn droomfina­le nog in beeld

Zijn eerste hattrick voor d’Olde Veste’54 is meteen goed voor een plaats in de halve finale van de beker. Tom Kisjes glundert na de gewonnen bekerwedstrijd bij ONS Sneek (2-4) als hij hoort dat ook SC Genemuiden door is. ,,Dat is toch absoluut de ploeg die ik in de finale wil verslaan.’’