DOS Kampen pakt ook geen bonuspunten bij CSV Apeldoorn, vijfde nederlaag in successie

Sportagenda Apeldoorn/Veluwe Een rustig sportweek­end, maar in het lagere amateur­voet­bal zijn wel een paar krakers

22 oktober Een aanzienlijk deel van de sport ligt stil vanwege de herfstvakantie. In de derde divisie en de hoofdklasse is er een inhaalweekend, net als in het lagere hockey, waterpolo en enkele andere sporten. De amateurvoetballers vanaf de eerste klasse komen wel in actie.