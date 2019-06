DOS Kampen plukt Kamphuis weg uit Den Ham

Kamphuis is afkomstig van Den Ham, waar hij al zijn hele leven speelde. Op 17-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut in het eerste elftal en negen jaar later staat hij er nog steeds. Met Den Ham trof hij dit seizoen DOS Kampen en in die duels speelde hij zichzelf in de kijker. ,,Hij is in de onderlinge duels zo opgevallen, dat er contact is gezocht”, weet Marcel Post, volgend seizoen hoofdtrainer bij DOS Kampen.