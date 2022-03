DOS Kampen weet weer wat winnen is met hulp van ‘wonderdokter’ Johan Pitstra

Het is een wereld van verschil. Volgens Gert Hoen, trainer van het tweede elftal, is er geen woord aan gelogen als je de aanpak van trainer Johan Pitstra vergelijkt met zijn vlak voor de kerst weggestuurde voorgangers Henk de Velde en Marcel Post. ,,Betere communicatie, meer duidelijkheid naar de spelers toe, het is allemaal met beleid. Kijk hoe hij langs de kant staat, dat is iemand die coacht”, zegt Hoen langs de lijn bij het treffen met middenmoter SVZW. Toevallig hebben de tweede elftallen van beide clubs eerder op de dag ook tegen elkaar gespeeld (5-1 winst voor DOSK). ,,We hebben vaak tegen elkaar gevoetbald. Johan bij ACV, ik bij Genemuiden. Het was echt een mannetje als voetballer en dat is hij nu nog steeds. Altijd aanwezig.”