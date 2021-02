DOS Kampen ziet routinier Erik Rotman (35) stoppen

SPELERSCARROUSEL Arzini, talent van DVS’33, krijgt bij NSC kans in de hoofdklas­se

13 februari NSC Nijkerk neemt Karim Arzini over van DVS’33. De rechtsbuiten (19) speelde in het onder 23-elftal van de Ermelose club en krijgt bij de Nijkerkse hoofdklasser een kans in de A-selectie.