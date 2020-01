Dramatisch begin van 2020 voor VVOG

In Zeeland was de thuisploeg veel sterker dan de Harderwijkers. Al vroeg in het duel kwam Hoek op voorsprong via Ruben de Jager, die de score na een half uur ook verdubbelde: 2-0. Voor de rust was VVOG een aantal keer gevaarlijk, maar onder meer een goede individuele actie van Mike Ahrens strandde nadat de aanvaller een kapbeweging te veel maakte.