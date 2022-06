Dramatische strafschoppenserie wordt Davo fataal, degradatie een feit

,,Ik geloof niet zo in pech of geluk. Over een heel seizoen kun je niet spreken over pech of geluk, maar sta je terecht waar je staat.” Dat was dit seizoen het mantra van Davo-trainer Resit Schuurman na weer een ongelukkige verliespartij van zijn ploeg. Het hele voetbaljaar 2021-2022 stond voor Davo in het teken van overleven. Een krappe selectie, blessures en een keer op keer oplaaiend coronavirus, het zorgde meermaals voor hoofdbrekens bij Schuurman. Vaker dan het de oud-prof van onder meer Go Ahead Eagles en FC Twente lief was zat hij op de bank met slechts één wisselspeler naast hem. Doel vanaf dag één: handhaving.