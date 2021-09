Drie Booijinks zien Broekland verliezen van De Hoven

Bekeruitslagen Uitslagen bekervoet­bal: WSV en Schalkhaar helpen elkaar naar volgende ronde

17:13 Door onderling gelijk te spelen zijn WSV en Schalkhaar op de eerste twee plaatsen in hun bekerpoule geëindigd, waardoor beiden instromen in de eerste knock-out ronde. In de poules met teams vanaf de derde klasse haalde Robur et Velocitas nog eens dubbele cijfers en verraste Beekbergen door ten koste van derdeklasser VDZ door te bekeren. Ook de eindstand bij Klarenbeek-DAVO (9-5) mag gerust opmerkelijk genoemd worden.