Drie duels op de bank, dat vinden Wijsman en Hoonhorst veel te weinig

Wijsman stapte in de zomer over van Davo uit Deventer naar Hoonhorst, waar de eerste drie wedstrijden in de vierde klasse G verloren gingen. Het bestuur en de spelersgroep van de vierdeklasser vinden dat het niet zo triest moet eindigen, het vertrouwen in de kwaliteiten van de trainer-coach is aanwezig. Omdat Wijsman het ook uitstekend naar zijn zin heeft op sportpark De Potkamp is tot een nieuwe verbintenis besloten.