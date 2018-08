Drie keer scheepsrecht voor AZ: winnaar toernooi FC Zutphen

Video Spookdoel­punt Staphorst komt in een illuster rijtje

18 augustus Staphorst-speler Ferdi ter Avest scoorde vandaag een spookdoelpunt tegen Goes. In de bekerwedstrijd tegen Goes ging de bal er via het zijnet in, de scheidsrechter keurde het spookdoelpunt goed. Het doelpunt in de bekerwedstrijd werd vastgelegd en daarmee komt Ter Avest in een illuster rijtje terecht.