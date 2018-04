Drie punten en drie blessures voor Staphorst

Geen blessures, en geen dubbele gele kaarten. Dat was het plan van Staphorst voor de wedstrijd in Nijkerk, die vooral voor de tegenstander - kandidaat in de derde periode - belangrijk was. Na zeven minuten kon er al een streep door die opzet, omdat Mark Veldmate duizelig, en met een pijnlijke nek van het veld verdween. Later volgden William de Boer en Heine Uuldriks, met kniekwetsuren.

,,Maandagavond gooi ik om kwart voor acht alle namen in de hoed. En dan moet er een opstelling uitkomen'', zei trainer Jan Vlap, met een grimas op het gezicht. Staphorst kan het teleurstellend verlopen seizoen alleen nog redden met winst in de noordelijke districtsbeker. De eerste voorwaarde is dat de halve finale tegen Flevo Boys (dinsdag) wordt gewonnen.

Dat Staphorst in Nijkerk ook de punten meenam, vloekte een beetje met het spelbeeld. Zeker in de eerste helft was Sparta duidelijk beter. ,,Het kan 4-0 zijn bij de rust. Maar Sparta leek Staphorst wel, ze misten alle kansen'', zag Vlap.

Bij de schaarse kansen was Staphorst dit keer wel vlijmscherp. Via Uuldriks, Martijn Brakke en Remon Koers werd de winst veilig gesteld. Maar de zorgen over de blessures, vooral bij Uuldriks, deden meer pijn dan de punten konden verbloemen.