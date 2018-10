Drie punten maar geen polonaise bij Berkum

Toen de lucht wat opklaarde in de hoofden van de Berkum-spelers, volgde ook de 2-0. Niet meer dan terecht, volgens Schuurman. ,,We kregen kans op kans, dus het was niet gek dat de 2-0 niet veel later ook viel." De andere Van der Meulen (aanvoerder Marc) deed van zich spreken met die tweede treffer. In de slotfase pikte ook de nieuwe spits zijn doelpunt mee. Yannick Kaluzi zette de kers op de taart. Schuurman: ,,Het is wel feest hier, maar we lopen niet de polonaise. Deze punten hadden we hard nodig en daar is iedereen zich bewust van."