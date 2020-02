Drie standaardsituaties brengen WHC overwinning op CSV Apeldoorn

In de eerste helft gebeurde er, op wat gevaarlijke momentjes van CSV na, niet veel. Tot de slotfase aanbrak. Met name WHC kwam er een paar keer goed uit. Zo kwam Sargon Gouriye vlak voor rust alleen voor Dean Bredewolt, maar hij schoot de bal naast. Even daarvoor raakten de gasten uit een corner al de paal. In de 45ste minuut werd er wel succes uit een corner behaald, toen Jasper Bremmer raak kopte.

In de tweede helft maakte Sander Krijns op bijzondere wijze gelijk. Vanaf een meter of 35 probeerde hij het eens. De bal stuitte voor de keeper, waardoor de doelman moeite had en blunderde: 1-1. De 2-2 van Jesse Hartgers was ook een afstandsschot, die na een aanraking ook te machtig bleek voor Jasper Kuiper. Tussendoor had Mitchel Dijkhof de gastploeg op 1-2 gezet door een vrije trap binnen te schieten. Een aantal minuten voor het eind nam diezelfde Dijkhof weer een vrije bal. Hij wilde hem voorgeven, maar de bal werd door niemand geraakt, waarna hij zo in het doel belandde. Het bleek de winnende goal.