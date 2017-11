Driepunter voor Sportclub in derby tegen v.v. Berkum

Dat SC Genemuiden na het laatste fluitsignaal met een 3-2 overwinning tegen v.v. Berkum het veld verliet mag wel een wonder heten, de 2e plek die de gasten voorafgaande aan de wedstrijd innamen was een terechte en dat was terug te zien in het spel op het veld. Sportclub juichte na afloop en v.v. Berkum likte de wonden, in blessuretijd door en penalty de wedstrijd verliezen is zuur.

Er stond wat op het spel deze middag, SC Genemuiden wilde het zicht op de koppositie niet verliezen en voor v.v. Berkum was het theoretisch nog mogelijk om de 1e periode te verzilveren. De gasten begonnen dan ook gretig aan de wedstrijd, het zette Sportclub onder druk en was helemaal niet van plan om cadeautjes weg te geven. De eerste grote mogelijkheid kwam dan ook van Berkum zijde, na een messcherpe counter was het Johnsen Bacuna die een honderd procent kans aan de horizon zag verdwijnen. Doelman Beukeveld greep adequaat in en voorkwam dat Sportclub al vroeg op achterstand kwam. Niet veel later ging dezelfde Bacuna opnieuw op jacht naar een treffer, in de eerste instantie leek het erop dat hij nu wel tot scoren kwam ware het niet dat Sportclub speler Dirk Muis de bal het laatste zetje gaf en de eigen treffer op zijn naam kwam.

Deze vroege treffer was niet waar Sportclub op had gerekend, al moet gezegd worden dat de goal gezien het Berkums overwicht niet onverdiend was. Lang duurde die voorsprong gelukkig niet, een handsbal binnen de zestien meter bracht redding voor SC Genemuiden. Omar Kavak legde aan en zoals al wel eerder dit seizoen het geval was, faalde hij niet.

Kansen

Toch bleef SC Genemuiden onder druk staan, Berkum bleef de gevaarlijkste ploeg en het bleef oppassen geblazen. Berkum combineerde beter en kreeg via Chris van der Meulen en Johnsen Bacuna een aantal aardige kansen. Bij SC Genemuiden hoogde het stroef, de vrije man werd moeilijk gevonden en de weg naar het doel was in vele opzichten te lang. Tegen de verhouding in kwam Genemuiden toch op voorsprong, Kavak zette voor op de geheel vrij staande Sijmon Eenkhoorn en die hoefde alleen maar binnen te tikken. SC Genemuiden had zijn voorsprong en zou deze voor rust niet meer uit handen geven.

Het begin van de tweede helft was matig, zowel SC Genemuiden als Berkum lukte het amper om kansen te creëren. Toch was het v.v. Berkum die opnieuw aanzette, dit resulteerde met nog vijf minuten op de klok voor de gelijkmaker. De zojuist ingevallen Jeroen van Brummen vond het gaatje en tikte de meer dan verdiende 2-2 binnen, de wedstrijd leek gespeeld. Leek want een opnieuw toegekende strafschop door scheidsrechter Paarhuis bracht SC Genemuiden alsnog de overwinning, vermeend hands door Dennis Horstman (rode kaart) leverde in ieder geval een strafschop op die opnieuw door Kavak hard werd binnen geschoten. Sportclub juichte en kreeg misschien wel meer dan het verdiende, voor Berkum waren de druiven zuur heel zuur. Het stond met lege handen, daar waar één punt zeker op zijn plaatst was geweest.

SC Genemuiden - v.v. Berkum 3-2 (2-1).