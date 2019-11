Dronten - Batavia en de geannuleerde wereldgoal

TWEEDE KLASSEGuido Pauw lijkt zaterdag op werkelijk fenomenale wijze de topper tussen asv Dronten en Batavia’90 te beslissen in het voordeel van de koploper uit Lelystad. Maar dan gooit de assistent-scheidsrechter roet in het eten. Het eindigt in 1-1.

Het is een wedstrijd met weinig kansen, maar in de 89ste minuut lijkt het toch raak. Guido Pauw maakt een fraaie loopactie, wordt weggestoken en stift de bal op geweldige wijze over de keeper. Heel Batavia denkt aan de winnende goal, maar dan gooit de assistent-scheidsrechter zijn vlag omhoog. Buitenspel, doelpunt afgekeurd en de vlam in de pan.

De assistent-scheidsrechter, clubgrensrechter van asv Dronten, krijgt een man of vijf op zijn dak en dan barst de bom. Van beide banken vliegen ze erheen, trainers komen erbij, het is een grote duiventil. Een minuut later is alles weer een klein beetje tot bedaren gebracht en moet scheidsrechter Van der Veen zijn beslissing nemen. Hij blijft bij zijn eerste oordeel: afgekeurd. Uiterst discutabel is het zeker, het opstootje daarna hoort niet op een voetbalveld thuis.

In de resterende minuten hoopt iedereen vooral dat het rustig blijft. Kelson Raven krijgt nog direct rood, maar daar blijft het qua opstootjes gelukkig bij. O ja, het eindigt in 1-1 door goals van Mohammed Hammouchi en Bas Maljaars. Maar over die treffers heeft na afloop helemaal niemand het meer.

Batavia verspeelt na acht overwinningen op rij voor het eerst punten.