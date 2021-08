Droom laat op ‘eigen’ toernooi de ogen van FC Zutphen-spelers Kee (13) en Berend (14) voortdurend glinsteren

Dat er in de verdediging van FC Zutphen plots een blonde staart in de rondte zwiert is voor het publiek even wennen. Als Kee Hubert zaterdagochtend het veld op loopt voor de eerste wedstrijd tegen Feyenoord gaat het er aan de kant meteen over haar. ,,Een meisje, wat leuk! kijk dan!” Voor haar is het de normaalste zaak van de wereld. Ze moet zelfs een beetje lachen om de vraag hoe het is om één van de twee meisjes op het toernooi te zijn. ,,Ik heb altijd met jongens gevoetbald. Dus voor mij is het heel normaal.”