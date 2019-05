Drost voor Vlap op de bank bij asv Dronten

Bij het aantreden van Vlap in maart, als opvolger van Pim Kaagman, was al bekend dat de trainer een vakantie had geboekt. In samenspraak met het bestuur werd Drost gestrikt als vervanger van de interim-trainer.

Drost was in de jaren '90 en begin deze eeuw langere tijd trainer van asv Dronten 1 en 2, hij was de enige trainer die de club rechtstreeks in de hoofdklasse kon houden (2003/04). Vlap en Drost werkten samen tijdens de eerste periode van de Friese coach in Dronten, de laatste jaren was Drost actief bij VVOG.